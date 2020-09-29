Верховна Рада вшанувала загиблих в авіакатастрофі хвилиною мовчання [ Редактировать ]
З хвилини мовчання за загиблими в авіакатастрофі сьогодні почала роботу Верховна Рада. Депутати наголошують, що чекають на справедливе розслідування - щоб всі, хто допустив аварію, чи дозволив виліт несправного літака - були покарані. А ще нардепи говорили про необхідність збільшувати фінансування армії, насамперед, щоб оновити застарілу військову техніку.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Це трагедія і для держави і для будь якого грмадянина нашої країни але в першу чергу це трагедія для рідних і близьких тих молодих ребят які загинули і я пропоную зараз хвилиною мовчання вшанувати память тих, хто загинув в цій страшній трагедії.
Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Вперше за останні шість років зменшується сума яка напавляється на міноборони , це не нормально. Авіабудування потребує ресурсів, воно потребує серйозних фінансових і треба все таки на це вже шукати гроші.
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