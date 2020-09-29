З хвилини мовчання за загиблими в авіакатастрофі сьогодні почала роботу Верховна Рада. Депутати наголошують, що чекають на справедливе розслідування - щоб всі, хто допустив аварію, чи дозволив виліт несправного літака - були покарані. А ще нардепи говорили про необхідність збільшувати фінансування армії, насамперед, щоб оновити застарілу військову техніку.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Це трагедія і для держави і для будь якого грмадянина нашої країни але в першу чергу це трагедія для рідних і близьких тих молодих ребят які загинули і я пропоную зараз хвилиною мовчання вшанувати память тих, хто загинув в цій страшній трагедії.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":