В Украине все области и Киев не готовы к ослаблению карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,2 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 149,4.

В Тернопольской области показатель динамики заболеваемости самый плохой и составляет 377. А в Кировоградской области он составил 15,9.

Ранее мы писали о том, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.