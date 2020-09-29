В Україні та світі вшановують жертв Бабиного Яру [ Редактировать ]
Жертв Бабиного Яру сьогодні вшановують в Україні та світі. Лише протягом двох днів - з 29 по 30 вересня 1941 у Києві нацисти знищили більше тридцяти тисяч людей. Євреїв, ромів, радянських військовополонених, українських патріотів. Серед закатованих у Бабиному Яру було чимало дітей.
Як ідеться у заяві вітчизняного МЗС, Україна закликає міжнародне співтовариство об'єднатися, щоб зберегти загальнолюдські цінності та запобігти дискримінації людини за будь-якими ознаками. А відновлення історичної пам'яті про трагедію Бабиного Яру має бути науково обґрунтованим та політично незалежним. У ці хвилини поблизу Меморіалу у столиці починаються офіційні поминальні заходи.
по теме
Welcome to Ukraine: іноземцям знову відкрили кордон до України
Заборона на перетин кордону України діяла до півночі 27 вересня. Відсьогодні іноземці мають право вільно перетинати кордон. Та черг із протилежного боку кордону немає
Індустріальні перспективи: як уряд планує розвивати титанову галузь в Україні
Від країни сировинної, до індустріальної. В уряді обговорили перспективи розвитку титанової галузі. Україна видобуває понад 10 відсотків усього світового обсягу
В Україні атлетичним пробігом вшанували пам'ять загиблих на Донбасі
Кожен охочий міг пробігти дистанцію на честь людей, які ціною власного життя стримали російську агресію на Донбасі
Пробіг пам'яті: в Одесі за підтримки "Опозиційної платформи - За життя" провели традиційний супермарафон "Сотка"
"Сотка" - це піший перехід і велосипедне ралі по 100-кілометровому рубежу навколо міста. Свято проводять ще з вісімдесятих років минулого століття