Жертв Бабиного Яру сьогодні вшановують в Україні та світі. Лише протягом двох днів - з 29 по 30 вересня 1941 у Києві нацисти знищили більше тридцяти тисяч людей. Євреїв, ромів, радянських військовополонених, українських патріотів. Серед закатованих у Бабиному Яру було чимало дітей.

Як ідеться у заяві вітчизняного МЗС, Україна закликає міжнародне співтовариство об'єднатися, щоб зберегти загальнолюдські цінності та запобігти дискримінації людини за будь-якими ознаками. А відновлення історичної пам'яті про трагедію Бабиного Яру має бути науково обґрунтованим та політично незалежним. У ці хвилини поблизу Меморіалу у столиці починаються офіційні поминальні заходи.