Дмитрий Монатик и Лайма Вайкуле выпустили совместный клип-мюзикл. Они создали уникальный мэшап, объединив собственные треки "Я вышла на Пикадилли" и "УВЛИУВТ".

Режиссером клипа выступила Таню Муиньо. Видеоролик уже доступен к просмотру на YouTube.

В музыкально-танцевальном перформансе приняли участие артистки MONATIK Corporation - Lida Lee и NINO. Они воссоздали легендарные музыкальные стили образов Лаймы Вайкуле. Среди самых узнаваемых - знаменитый строгий костюм в стиле Чарли Чаплина для песни "Чарли" и наряд и танцевальные движения из оригинальных видео "На улице Пикадилли".

"Так прекрасно, что эта идея воплотилась в жизнь. Конечно, мы хотели сделать более совместное видео, но время пандемии не позволяет нам встретиться на одной площадке. Поэтому, совсем непринужденно, возникла идея сделать оммаж к творчеству потрясающей Лаймы Вайкуле. Ее веселые мухоморы… ее танго… ее движения… все это мы вместе с талантливейшей командой людей (Таню Муиньо, Денис Стульников, Никита Кузьменко) решили интегрировать в видео!

Я, как и миллионы людей, с детства вдохновлялся работами и талантом Лаймы, умением дарить витамин D зрителю. Когда ко мне обратились с предложением "освежить" песню (а это было несколько месяцев спустя, после выступления на "Рандеву" у Лаймы Вайкуле и нашего с ней личного, такого приятного знакомства), у меня сразу в голове возникла мысль сделать мэшап двух песен и именно с выдающейся Лаймой! И так возникла идея, название которой "УВЛИУВТ на улице Пикадилли", - рассказал о создании дуэта Монатик.

"Когда Дима предложил мне сделать такой совместный трек, я была счастлива и сразу согласилась. Экспериментировать всегда приятно, и мне очень понравилась его фонограмма. Тут же позвонила ему и сказала, что я в восторге, а он мне наговорил столько комплиментов…", - говорит Лайма Вайкуле.

Ранее мы сообщали о том, что Монатик и The Hardkiss презентовали совместный клип.