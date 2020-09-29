В Киеве трое мужчин пытали бездомных и снимали это на видео. Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте от 20 до 42 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, мужчины совершили преступления в период с 15 августа по 5 сентября на территории заброшенного здания на ул. Обсерваторной в Шевченковском районе столицы.

"Трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в этом здании, ночью проникали в помещение и выбирали жертву, над которой потом издевались. Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распиливали в лицо потерпевшим перечный газ, чтобы дезориентировать. После этого начинали их жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом", - говорится в сообщении.

На просьбы своих жертв прекратить пытки злоумышленники не реагировали. Более того, свои действия они снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали запись в Telegram-канал.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправные действия. Сейчас задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Также проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

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