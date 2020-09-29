Третій день тривають бої у Нагірному Карабаху. Міністерство оборони Азербайджану повідомило про початок контр-наступальної операції по всій лінії фронту, у відповідь на провокації Вірменії.

Вона, своєю чергою, заявила, що по її позиціях були завдані ракетні удари. У результаті бойових дій загинули 10 мирних жителів, повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, - Вірменія сповістила про чотири жертви серед цивільного населення.

У кожної зі сторін десятки поранених. В ООН закликали надати допуск у Нагірний Карабах - місії ОБСЄ. США, Україна та Європейський Союз закликають країни до діалогу.