У Сєвєродонецьку СБУ викрила бойовика так званої ЛНР. Разом із проросійськими терористами 2014 зловмисник захоплював адмінспоруди, зокрема йому інкримінують штурм будівлі Управління СБУ в Луганській області та підготовку теракту до Дня Незалежності у Сєвєродонецьку 6 років тому. За скоєне йому загрожує 8 років тюрми.