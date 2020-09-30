У Сєвєродонецьку СБУ знайшла бойовика [ Редактировать ]
У Сєвєродонецьку СБУ викрила бойовика так званої ЛНР. Разом із проросійськими терористами 2014 зловмисник захоплював адмінспоруди, зокрема йому інкримінують штурм будівлі Управління СБУ в Луганській області та підготовку теракту до Дня Незалежності у Сєвєродонецьку 6 років тому. За скоєне йому загрожує 8 років тюрми.
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