Суд Мілана продовжить розгляд апеляції у резонансній справі Віталія Марківа уже завтра - першого жовтня. Судді мають вирішити - чи брати до уваги нові докази.

Напередодні їх представила сторона захисту - на першому засіданні у справі. Торік українського нацгвардійця засудили до 24-х років ув'язнення за начебто причетність до вбивства на Донбасі італійського фотокореспондента та його російського перекладача. Україна з цим категорично не згодна.

Для оскарження рішення адвокати зібрали додаткові свідчення невинуватості Марківа - відеозаписи та висновки військових експертів.