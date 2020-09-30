Суд над Віталієм Марківом продовжать у жовтні [ Редактировать ]
Суд Мілана продовжить розгляд апеляції у резонансній справі Віталія Марківа уже завтра - першого жовтня. Судді мають вирішити - чи брати до уваги нові докази.
Напередодні їх представила сторона захисту - на першому засіданні у справі. Торік українського нацгвардійця засудили до 24-х років ув'язнення за начебто причетність до вбивства на Донбасі італійського фотокореспондента та його російського перекладача. Україна з цим категорично не згодна.
Для оскарження рішення адвокати зібрали додаткові свідчення невинуватості Марківа - відеозаписи та висновки військових експертів.
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