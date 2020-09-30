Мінська група ОБСЄ об'єднує країни-учасниці Організації з безпеки та співробітництва в Європі

ОБСЄ готова спорядити своїх представників у зону конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Таке рішення ухвалили на спеціальному засіданні Постійної ради для обговорення ситуації у Нагірному Карабасі. В ОБСЄ застерегли треті сили від втручання в конфлікт.

Напередодні офіційний Єреван заявив, що Туреччина збила штурмовик Су-25 військово-повітряних сил Вірменії. Анкара заяву спростовує. Натепер протистояння Вірменії та Азербайджану переростає у повномасштабну війну. Сторони застосовують танки та важку артилерію. Є багато загиблих. Більше розкажуть мої колеги.

Це лікарня в Степанакерті, столиці невизнаної Нагірно-карабаської республіки. Щодня сюди привозять поранених військових і цивільних. Усі ці люди - жертви воєнного конфлікту, який третю добу триває у спірному регіоні.

Ігор Геворгян, жертва конфлікту:

Мою дев'ятирічну дочку вбила скинута бомба. Мій маленький син серйозно поранений, дружина - в лікарні, теж із пораненнями.

Едуард Навасардян, жертва конфлікту:

Я прокинувся о 6:50 і побачив, що по нашому селу стріляють. Я наказав моєму старшому синові розбудити дітей, одягнути й тікати. Нас забрали просто до лікарні в Степанакерті.

За цю землю зараз точаться криваві бої, переважно на півночі та півдні регіону з використанням танків і артилерії. Обидві сторони звинувачують одна одну в провокаціях. І публікують відео обстрілів та бойових втрат супротивника. Так, у Міноборони Азербайджану заявили про повне знищення цілого мотострілецького полку вірменських збройних сил. У Єревані цю інформацію спростовують і погрожують - застосувати ударні системи великої дальності та руйнівної потужності.

Статистику, як і точне уявлення про хід боїв, розмиває засекреченість операцій та дезінформація з обох сторін. Так само складно спрогнозувати закінчення конфлікту, що жеврів 30 років. Жителі Єревана з острахом поглядають на східний кордон.

Лусіне Хайрапетян, вчителька:

Я не знаю, що таке довготривала війна. Але знаю, як прикро щодня чи щомісяця чути імена загиблих. Звісно, ми боїмося тривалої війни, але цивільне населення та військові мають бути до цього готові.

Едгар Газарян, підприємець:

Може, люди бояться, бо не хочуть, щоб солдати гинули. Але, як на мене, краще відвоювати свободу, ніж продовжувати це фальшиве перемир'я, коли щотижня вбивають вояків.

З усіх куточків світу до Вірменії та Азербайджану лунають заклики припинити протистояння.

Майк Помпео, державний секретар США:

Обидві сторони повинні припинити насильство і співпрацювати з мінською групою ОБСЄ, щоб якнайшвидше повернутися до предметного діалогу.

Мінська група ОБСЄ об'єднує країни-учасниці Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Її створили ще 1992 року для мирного вирішення конфлікту між Азербайджаном, Вірменією та невизнаною Нагірно-Карабаською республікою.