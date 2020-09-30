На засіданні ТКГ вирішили звернутися до Президента і рекомендувати вивести Фокіна зі складу перемовників

На резонансні заяви Вітольда Фокіна відрегували і в офісі президента. Висловлювання заступника голови делегації України в ТКГ про непричетність Росії до бойових дій на Донбасі назвали такими, що не відповідають державній позиції.

Напередодні на парламентському комітеті Фокін сказав, що на сході проти армійців воюють бойовики і найманці з 30 країн світу. В офісі глави держави і тристоронній контактній групі зазначили - війну на територію України принесла саме Росія.

Нагадаю, пана Фокіна запросили на засідання комітету через його попередню скандальну заяву про амністію для бойовиків та особливий статус для Донбасу. На засіданні вирішили звернутися до Президента і рекомендувати вивести Фокіна зі складу перемовників.