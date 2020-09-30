В Саудівській Аравії запрацювало кафе для песиків і їхніх господарів найперше в країні. Чому в королівстві собака на повідку, дивина, дивіться далі в сюжеті.

Великі й малі, грайливі і чепурні. Це кафе в саудівському місті Ель-Хубар радо приймає усіх чотирилапих гостей і їхніх власників. Тут і годують, і наводять красу.

Двері відчинені і для тих, хто лише мріє про хвостатого друга.

Наваф, житель міста Ель-Хубар:

Я прийшов сюди просто погратися з песиками. Чудово, що тепер є таке місце - мабуть, єдине на всю країну.

Для Саудівської Аравії собаче кафе новинка. Країна досі живе за суворими мусульманськими звичаями. А в ісламі собаки нечисті тварини, раніше вважалося що вони розносять хвороби. Тому тримати їх вдома віддавна було не прийнято. А гуляти з песиком у громадських місцях навіть формально заборонено. За це досі можна отримати попередження від релігійної поліції. Зі спілкування зі стражами порядку почалася історія і цього закладу, - розповідає його власниця.

Далал Ахмед, власниця закладу:

Я перебралася до Саудівської Аравії з Кувейту разом зі своїм собакою. Якось вирішила погуляти з ним на пляжі, але нас зупинили правоохоронці. Мене це дуже здивувало і засмутило. Тому я й вирішила відкрити кав'ярню, де власники собак можуть вільно відпочити разом зі своїми улюбленцями.

Утім, останнім часом Саудівська Аравія змінилася. Країна стала більш відкритою, а звичайні громадяни уже не так ретельно дотримуються релігійних настанов. Тож собаче кафе - користується популярністю.

Джохара, жителька міста Ель-Хубар:

Для нас це дійсно щось новеньке. Не знаю подібних закладів у нашому місті. Тут і песикам весело, і людям.

Попри зміни в суспільстві, власники собак в країні досі у меншості. Саудівці, та й араби загалом, більше полюбляють котів. До них релігійна традиція більш прихильна.