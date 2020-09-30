Дике вовченя прижилося в зоопарку Скоп'є - столиці Північної Македонії. Це самичка на ім'я Арія. Чотири місяці тому її ще зовсім крихітною і кволою знайшли туристи в горах.

Спершу Арія боялася людей, та згодом звикла. Нині залюбки бавиться з працівниками зоопарку й дітьми. Полюбляє собачий корм і не пручається, коли її вигулюють на повідку. Але ця домівка для вовчиці - тимчасова. Згодом її перевезуть до заповідника в Англії.

Тіна Міцковська, речниця зоопарку Скоп'є: