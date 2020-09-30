До зоопарку Скоп'є прибилося вовченя [ Редактировать ]
Дике вовченя прижилося в зоопарку Скоп'є - столиці Північної Македонії. Це самичка на ім'я Арія. Чотири місяці тому її ще зовсім крихітною і кволою знайшли туристи в горах.
Спершу Арія боялася людей, та згодом звикла. Нині залюбки бавиться з працівниками зоопарку й дітьми. Полюбляє собачий корм і не пручається, коли її вигулюють на повідку. Але ця домівка для вовчиці - тимчасова. Згодом її перевезуть до заповідника в Англії.
Тіна Міцковська, речниця зоопарку Скоп'є:
З першого дня я опікувалася Арією. Зараз ми найкращі друзі. У нас є ще три вовки, яких врятували з рук контрабандистів. Арія разом з ними незабаром поїде до Великої Британії. Сумно буде розлучатися... Але сподіваюся, що там на неї чекає краще життя.
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