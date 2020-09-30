Мирное решение конфликта: Армения назвала условие переговоров с Азербайджаном [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В среду, 30 сентября, в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Также он назвал условия переговоров с Азербайджаном. Об этом сообщает "Sputnik Армения".
Однако, он говорит, что Армения и Карабах не готовы к решению вопроса в ущерб своим национальным интересам и собственной безопасности.
Я уже имел повод говорить, что для ведения переговоров нужны условия и атмосфера. Армения всегда была готова к мирному урегулированию.
Вместе с тем, он исключил возможность проведения саммита "Ереван-Москва-Баку".
Ранее мы писали, что над Нагорным Карабахом сбит самолет ВВС Азербайджана. Позже Армения обвинила Турцию в нападении. Также сообщалось, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя.
по теме
Війна у Нагірному Карабасі: ОБСЄ відправить спостерігачів у зону конфлікту
ОБСЄ готова спорядити своїх представників у зону конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Таке рішення ухвалили на спеціальному засіданні Постійної ради для обговорення ситуації у Нагірному Карабасі
Війна у Нагірному Карабасі: сторони продвожують масштабні бойові дії
Протистояння Вірменії та Азербайджану там переростає в повномасштабну війну. Сторони застосовують танки та важку артилерію. Є багато загиблих
В Армении приняли заявление по Нагорному Карабаху
В понедельник, 28 сентября, парламент Армении принял заявление, по ситуации в Нагорном Карабахе, осудив Азербайджан и Турцию
Десятки загиблих та сотні поранених: у Нагірному Карабаху спалахнув новий воєнний конфлікт
Між Вірменією та Азербайджаном знову спалахнула війна. Хто атакував першим? І наскільки великі втрати сторін?
Війна у Нагірному Карабасі: в ООН закликали до допуску в Нагірний Карабах місії ОБСЄ
Міністерство оборони Азербайджану повідомило про початок контрнаступальної операції по всій лінії фронту, у відповідь на провокації Вірменії. Та сторона, своєю чергою, заявила, що по її позиціях завдали ракетних ударів