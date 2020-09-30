Війна у Нагірному Карабасі: ОБСЄ відправить спостерігачів у зону конфлікту

ОБСЄ готова спорядити своїх представників у зону конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Таке рішення ухвалили на спеціальному засіданні Постійної ради для обговорення ситуації у Нагірному Карабасі