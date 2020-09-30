Политзаключенному белорусскому оппозиционеру, лидеру движения "Страна Для Жизни" Сергею Тихановскому продлили арест на два месяца.

Судебное заседание по данному вопросу не проводилось, сообщает Telegram-канал "Страна Для Жизни".

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"Сегодня стало известно, что Сергею Тихановскому, лидеру движения "Страна Для Жизни" добавили дополнительно два месяца... Мы осознаем, что подобное нарушение закона совершается только с одной целью - не допустить выхода на свободу человека, который способен вывести народное протестное движение на новый уровень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после шести месяцев с момента задержания Тихановского должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение.

Напомним, в конце мая в Беларуси был задержан потенциальный оппозиционный кандидат в президенты Сергей Тихановский. В итоге в качестве объединенного оппозиционного кандидата свою кандидатуру выдвинула жена Тихановского Светлана Тихановская.

Ранее сообщалось, что в США отреагировали на изгнание белорусских оппозиционеров.