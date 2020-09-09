Государственный секретарь США Майк Помпео призвал белорусские власти прекратить насилие на фоне протестов в стране после выборов президента. Таким образом дипломат отреагировал на насильственное изгнание лидеров оппозиции в Беларуси.

Об этом Помпео написал в своем Twitter.

Он призвал освободить всех незаконно задержанных в ходе протестов.

"Глубоко обеспокоен сообщениями о похищении и попытке насильственного изгнания лидеров оппозиции в Беларуси. Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова", - отметил госсекретарь.

Ранее стало известно, что США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года.