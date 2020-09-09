В США отреагировали на изгнание белорусских оппозиционеров [ Редактировать ]
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал белорусские власти прекратить насилие на фоне протестов в стране после выборов президента. Таким образом дипломат отреагировал на насильственное изгнание лидеров оппозиции в Беларуси.
Об этом Помпео написал в своем Twitter.
Он призвал освободить всех незаконно задержанных в ходе протестов.
"Глубоко обеспокоен сообщениями о похищении и попытке насильственного изгнания лидеров оппозиции в Беларуси. Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова", - отметил госсекретарь.
Ранее стало известно, что США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года.
по теме
Беларусь представила ОБСЕ свой план выхода из кризиса
По их мнению, именно этот шаг способен урегулировать кризис в стране
Еще одна соратница Тихановской перестала выходить на связь
Пропала Антонина Коновалова
Это катастрофа: Лукашенко высказался о предложениях оппозиции
Александр Лукашенко назвал все предложения Координационного совета оппозиции катастрофой
В МВД Беларуси заявили, что не задерживали соратницу Тихановской
Также в МВД заявили, что у них нет информации о задержании других членов координационного совета
В центре Минска похитили Марию Колесникову
Марию Колесникову неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли