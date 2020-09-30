В єдиному місті на Черкащині, яке перебувало в червоній карантинній зоні, послабили обмеження. Протягом двох тижнів у Каневі не працювали школи, дитячі садки, заклади громадського харчування та не їздив міський транспорт.

Як місто адаптується до помаранчевої зони у репортажі Станіслава Кухарчука.

З таким бунтівним настроєм мешканці Канева 14 вересня зустріли впровадження у місті червоної карантинної зони. Тоді зачинились усі заклади навчальні, громадського харчування, зупинився громадський транспорт. Для матері-одиначки Анни Красюк це стало справжнім ударом.

Анна Красюк, жителька Канева:

Ну уявіть, у мене двоє дітей, я мати одиначка …на старшу дитину лишити свою меншу і мені треба забезпечувати їх самій - вдівати, взувати. І я була змушена брати додаткову відпустку частково за свій рахунок

Червона карантинна зона у місті протрималась рівно два тижні. Канів уже - в помаранчевій. Перше, що з послабленням зробила Ольга - відвідала улюблену кав'ярню.

За горнятком запашної кави дівчина розповідає про двотижневе життя в червоній зоні. Вона впевнена: впровадження жорсткого карантину було несправедливим стосовно містян.

Ольга Шишка - жителька Канева:

Нас закрили, дітей вдома, батьки продовжували ходити на роботу , на ринки , в супермаркети. Заклади харчування закрили і громадський транспорт - дістатися на роботу неможливо, дітей нічим зайняти не було змоги …а ринки працювали …ну і всіх одразу думки …можливо це фікція, ця червона зона

Прийшов а нема , ні перчаток , ні масок …розвернувся і пішов додому , зауваження зробив тільки і всьо

У міськвиконкомі не затихає телефон - люди запитують, які обмеження ще залишились. Втім, телефонують останні два тижні весь час, каже керуючий справами. В основному жаліються батьки школярів.

Володимир Святелик, керуючий справами Канівського міськвиконкому:

Єсть такі місця в Каневі …ну він на горах розташований де немає інтернету навіть …тобто , дистанційного навчання немає, тому діти забули як і ручку держати.

З послабленням карантину життя містян хоч і полегшилось, але деякі обмеження залишились. В абсолютно туристичному місті все ще заборонена робота баз відпочинку, хостелів, закладів культури, розважальних центів та ресторанів у нічний час.