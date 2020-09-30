В среду, 30 сентября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан в военном конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха прав как с нравственной, так и с правовой точки зрения. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

Международная общественность должна относиться к ситуации в Азербайджане так же, как к событиям в Украине и в Грузии.

По его словам, при необходимости Турция окажет поддержку Азербайджану в любое время и в любом месте.

Глава турецкого МИД выступил с заявлением после того, как президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Турцию от необдуманных действий, которые обостряют ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее мы писали о том, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.