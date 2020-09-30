МИД Турции сравнил ситуацию в Карабахе и Украине [ Редактировать ]
В среду, 30 сентября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан в военном конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха прав как с нравственной, так и с правовой точки зрения. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".
Международная общественность должна относиться к ситуации в Азербайджане так же, как к событиям в Украине и в Грузии.
По его словам, при необходимости Турция окажет поддержку Азербайджану в любое время и в любом месте.
Глава турецкого МИД выступил с заявлением после того, как президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Турцию от необдуманных действий, которые обостряют ситуацию в Нагорном Карабахе.
Ранее мы писали о том, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.
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