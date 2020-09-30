Певица Jerry Heil в образе русалки заинтриговала фанатов (видео) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Украинская певица, известная как Jerry Heil (Яна Шамаева) выложила в своем Instagram видео со съемок своего нового клипа, в котором она предстала в образе "русалочки".
Вместе с тем девушка анонсировала выход своей новой песни "H2O: Просто добавь воды" и заинтриговала фанатов загадочным сообщением.
Поклонники певицы в комментариях устроили спор о том, что же она имела в виду. Мнения разделились: часть считает, что Jerry Heil снимает новый клип на сингл "Кубик Льда", а часть - что готовится выход нового альбома.
Мужская часть фанатов обсуждает новый образ певицы и восторгается ее фигурой нарядом "русалочки". Многие сокрушаются, что она стыдливо прикрыла свою грудь анимационными "пандами".
Напомним, что Jerry Heil стала известной благодаря перепевам песен мировых и украинских исполнителей. Но настоящую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из ее дебютного студийного альбома "Я - Яна".
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