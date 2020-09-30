Украинская певица, известная как Jerry Heil (Яна Шамаева) выложила в своем Instagram видео со съемок своего нового клипа, в котором она предстала в образе "русалочки".

Вместе с тем девушка анонсировала выход своей новой песни "H2O: Просто добавь воды" и заинтриговала фанатов загадочным сообщением.

Поклонники певицы в комментариях устроили спор о том, что же она имела в виду. Мнения разделились: часть считает, что Jerry Heil снимает новый клип на сингл "Кубик Льда", а часть - что готовится выход нового альбома.

Мужская часть фанатов обсуждает новый образ певицы и восторгается ее фигурой нарядом "русалочки". Многие сокрушаются, что она стыдливо прикрыла свою грудь анимационными "пандами".

Напомним, что Jerry Heil стала известной благодаря перепевам песен мировых и украинских исполнителей. Но настоящую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из ее дебютного студийного альбома "Я - Яна".