Под Одессой, недалеко от национального природного парка "Тузловские лиманы", пылевой вихрь засняли на камеру. Это явление также называют "пылевым дьяволом". Видео появилось на странице Velobessarabia в Facebook.

Застал пыльные вихри на территории "Тузловских лиманов", это мыс и коса разделяющие лиманы Алибей и Шаганы. К сожалению, распахана степь под самые берега. Вот ветер и развлекается. Это явление называется еще пылевой дьявол (dust devil).

Пылевые вихри возникают в жаркую сухую погоду при сильном нагреве земли. Обычно высота вихря составляет 10-20 метров.

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