В 65 километрах от Петербурга в Финском заливе заметили группу шести дельфинов. Об этом сообщил "Фонд друзей балтийской нерпы".

По словам зоологов, дельфины уже несколько дней находятся в водах залива.

Оказывается, 14 июня этого года группу из шести животных видели с пляжа поселка Приветненское на расстоянии от 100 до 300 метров от берега, практически на границе города Санкт-Петербург.

Предположительно эту же группу дельфинов несколько дней назад сфотографировали около финской Ловиссы.

Зоологи отметили, что дельфинов в Финском заливе не видели с 1935 года.

"Именно 14 июня 1935 года один беломордый дельфин погиб близ поселка Репино тогдашней Куоккала", - сообщили зоологи.

Ранее в одесском порту дельфины устроили себе развлечения.