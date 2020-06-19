В Финском заливе появились дельфины [ Редактировать ]
В 65 километрах от Петербурга в Финском заливе заметили группу шести дельфинов. Об этом сообщил "Фонд друзей балтийской нерпы".
По словам зоологов, дельфины уже несколько дней находятся в водах залива.
Оказывается, 14 июня этого года группу из шести животных видели с пляжа поселка Приветненское на расстоянии от 100 до 300 метров от берега, практически на границе города Санкт-Петербург.
Предположительно эту же группу дельфинов несколько дней назад сфотографировали около финской Ловиссы.
Зоологи отметили, что дельфинов в Финском заливе не видели с 1935 года.
"Именно 14 июня 1935 года один беломордый дельфин погиб близ поселка Репино тогдашней Куоккала", - сообщили зоологи.
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