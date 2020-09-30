В офіс - у масці, у ресторан - із паспортом. У Німеччині розробили стратегію боротьби з поширенням коронавірусу на осінньо-зимовий період.

Як німці планують пережити другу хвилю епідемії, розкаже Тетяна Логунова.

Осінь буде складною, а зима ще складнішою. Цей невтішний прогноз канцлерка Ангела Меркель сьогодні виклала депутатам Бундестагу. За розрахунками експертів, у холодні місяці ситуація з поширенням коронавірусу в Німеччині може значно погіршитися. Називають вражаючі цифри - до 20 тисяч нових хворих щодня.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Кількість нових інфікувань постійно зростає. Ми модернізуємо наші лікарні і більше інвестуватимемо в сучасну швидку допомогу. Ми вже взяли курс на зменшення нашої залежності від імпорту медикаментів. Ставку зроблено на національне та європейське виробництво.

Коронавірусна стратегія на осінньо-зимовий період вже готова. Її розробили і затвердили на нараді канцлерки з прем'єрами усіх німецьких земель.

Мета нового курсу - не допустити запровадження жорсткого карантину на території всієї країни. Мають працювати підприємства, школи й дитсадки. Тому з поширенням ковіду боротимуться на регіональному рівні. Де і коли саме посилювати обмеження - вирішуватимуть земельні уряди.

Якщо в якомусь регіоні зафіксують спалах хвороби, місцева влада може заборонити продаж алкоголю в барах і ресторанах. І обмежити кількість відвідувачів цих закладів - до п'ятдесяти і навіть 25 осіб. А ще матимуть право регулювати число гостей на приватних вечірках.

Маркус Зедер, прем'єр-міністр Баварії:

Стоїмо зараз на хиткій кризі, - у деяких регіонах ситуація може вийти з-під контролю. Тому потрібні надійні заходи, які будуть зрозумілі кожному.

У компетенції земель і розширення маскового режиму. У Баварії, до прикладу, його запровадили в центрах великих міст. У Берліні - в офісах.

Рамона Поп, представниця сенату Берліна:

Маску відтепер треба носити в бюро і адміністративних будівлях. Якщо ви йдете коридором або заходити у ліфт. На своєму робочому місці можете тимчасово її зняти.

Працівники кафе й ресторанів, до речі, відтепер мають право перевіряти документи відвідувачів. Уже кілька місяців усі гості цих закладів зобов'язані залишати свої контактні дані. Аби, у разі хвороби офіціанта чи когось із відвідувачів, епідеміологи мали змогу знайти потенційно інфікованих осіб. Виявилося, що люди часто залишали вигадані прізвища й телефонні номери. Тепер за таке штрафуватимуть. На суму від п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти євро.