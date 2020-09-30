У Німеччині розробили стратегію боротьби з поширенням коронавірусу [ Редактировать ]
В офіс - у масці, у ресторан - із паспортом. У Німеччині розробили стратегію боротьби з поширенням коронавірусу на осінньо-зимовий період.
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Осінь буде складною, а зима ще складнішою. Цей невтішний прогноз канцлерка Ангела Меркель сьогодні виклала депутатам Бундестагу. За розрахунками експертів, у холодні місяці ситуація з поширенням коронавірусу в Німеччині може значно погіршитися. Називають вражаючі цифри - до 20 тисяч нових хворих щодня.
Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:
Кількість нових інфікувань постійно зростає. Ми модернізуємо наші лікарні і більше інвестуватимемо в сучасну швидку допомогу. Ми вже взяли курс на зменшення нашої залежності від імпорту медикаментів. Ставку зроблено на національне та європейське виробництво.
Коронавірусна стратегія на осінньо-зимовий період вже готова. Її розробили і затвердили на нараді канцлерки з прем'єрами усіх німецьких земель.
Мета нового курсу - не допустити запровадження жорсткого карантину на території всієї країни. Мають працювати підприємства, школи й дитсадки. Тому з поширенням ковіду боротимуться на регіональному рівні. Де і коли саме посилювати обмеження - вирішуватимуть земельні уряди.
Якщо в якомусь регіоні зафіксують спалах хвороби, місцева влада може заборонити продаж алкоголю в барах і ресторанах. І обмежити кількість відвідувачів цих закладів - до п'ятдесяти і навіть 25 осіб. А ще матимуть право регулювати число гостей на приватних вечірках.
Маркус Зедер, прем'єр-міністр Баварії:
Стоїмо зараз на хиткій кризі, - у деяких регіонах ситуація може вийти з-під контролю. Тому потрібні надійні заходи, які будуть зрозумілі кожному.
У компетенції земель і розширення маскового режиму. У Баварії, до прикладу, його запровадили в центрах великих міст. У Берліні - в офісах.
Рамона Поп, представниця сенату Берліна:
Маску відтепер треба носити в бюро і адміністративних будівлях. Якщо ви йдете коридором або заходити у ліфт. На своєму робочому місці можете тимчасово її зняти.
Працівники кафе й ресторанів, до речі, відтепер мають право перевіряти документи відвідувачів. Уже кілька місяців усі гості цих закладів зобов'язані залишати свої контактні дані. Аби, у разі хвороби офіціанта чи когось із відвідувачів, епідеміологи мали змогу знайти потенційно інфікованих осіб. Виявилося, що люди часто залишали вигадані прізвища й телефонні номери. Тепер за таке штрафуватимуть. На суму від п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти євро.
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