Єревані і Баку заявляють про загибель ще чотирьох мирних жителів з обох боків унаслідок бойових дій у Нагірному Карабаху. Ескалація триває чотири дні.

В Азербайджані заявили, що готові воювати, поки Вірменія не виведе військ зі спірної території, Нікол Пашинян також вважає мирні перемови наразі неможливими. До припинення вогню закликають країни Заходу, зокрема застерігають Туреччину від активної підтримки Азербайджану.

У Кремлі заявили, що спостерігають за ситуацією. Напередодні президенти Франції та Росії по телефону обговорили можливість врегулювання конфлікту в рамках мінської переговорної групи.