Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося напередодні. Про це повідомили в Офісі президента. Українська делегація заявила про готовність до конструктивної роботи.

Зокрема, зосередитися на посиленні режиму припинення вогню та звільненні утримуваних осіб. Водночас росіяни вкотре вдалися до блокування переговорного процесу.

Зрештою голова української делегації Леонід Кравчук закликав Гризлова не висувати ультиматумів і не диктувати Україні своїх умов.