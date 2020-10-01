Українська делегація у ТКГ заявила про готовність до конструктивної роботи [ Редактировать ]
Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося напередодні. Про це повідомили в Офісі президента. Українська делегація заявила про готовність до конструктивної роботи.
Зокрема, зосередитися на посиленні режиму припинення вогню та звільненні утримуваних осіб. Водночас росіяни вкотре вдалися до блокування переговорного процесу.
Зрештою голова української делегації Леонід Кравчук закликав Гризлова не висувати ультиматумів і не диктувати Україні своїх умов.
по теме
У Берліні обговорять порушення режиму тиші на Донбасі
У Берліні сьогодні зустрічаються політичні радники лідерів України, Німеччини, Росії та Франції
Бойовики використовують перемир'я для будівництва вогневих позицій поблизу Горлівки
Горлівський напрямок - у лісосмузі доволі активно працюють бойовики. Користуючись перемир'ям, будують нові вогневі позиції, часом навіть застосовують вибухівку
На Донбассе от взрыва пострадал военный
В пятницу, 18 сентября, во время тушения пожара на Донбассе сдетонировало неизвестное взрывное устройство
Бойовики стягують до передової важке озброєння
За даними звіту ОБСЄ, бойовики розміщують озброєння за межами виділених місць зберігання
Бомбардувальники США патрулювали небо над Україною
Три стратегічних бомбардувальники військово-повітряних сил США, які супроводжували українські військові літаки, патрулювали повітряний простір України. Вони взяли курс на акваторію Чорного моря.