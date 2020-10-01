На Миколаївщині знайшли "братську могилу" окунів, сомів та раків [ Редактировать ]
Масовий мор риби на Миколаївщині. Тараня, щука, окунь, сом, а ще рак, та навіть червонокнижні представники річкової фауни - загинули у водах Південного Бугу.
А все тому, що велика ділянка річки, в районі Первомайська, пересохла за лічені дні. На думку фахівців, до цього, ймовірно, призвели ремонтні роботи на місцевій дамбі. Остаточні збитки рибінспекторам та екологам ще доведеться встановити.
Григорій Волошин, провідний державний інспектор відділу охорони біоресурсів Миколаївського рибоохоронного патруля:
Збитки рибному господарству України внаслідок знищення 24031 особини карася звичайного та 11 987 особин марени дніпровської склали 17 759 570 грн.
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