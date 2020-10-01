Масовий мор риби на Миколаївщині. Тараня, щука, окунь, сом, а ще рак, та навіть червонокнижні представники річкової фауни - загинули у водах Південного Бугу.

А все тому, що велика ділянка річки, в районі Первомайська, пересохла за лічені дні. На думку фахівців, до цього, ймовірно, призвели ремонтні роботи на місцевій дамбі. Остаточні збитки рибінспекторам та екологам ще доведеться встановити.

Григорій Волошин, провідний державний інспектор відділу охорони біоресурсів Миколаївського рибоохоронного патруля: