На Токийской фондовой бирже произошел крупнейший сбой за 15 лет [ Редактировать ]
Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange) из-за сбоя приостановила торги акциями на весь день 1 октября. Об этом сообщила Japan Exchange Group, владеющая биржей.
Торги остановили в 2:35 по киевскому времени. В связи с этим не смогла начаться торговля Nikkei 225 и Topix. Торги приостановили другие биржи Японии - в Саппоро, Нагое и Фукуоке.
Сроки восстановления системы пока не определены. Сбой связан с "доставкой рыночной информации", сообщается в пресс-релизе. Как пишет Bloomberg, признаков взлома не обнаружено.
Сбой на японской бирже стал крупнейшим с 2005 года, когда торги остановили на 4,5 часа из-за неудачного обновления системы.
Фондовый рынок Японии - третий в мире после США и Китая. На Tokyo Stock Exchange котируются акции 2 167 компаний, общий ежедневный оборот которых за последний год достигал $22 млрд.
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