Освіта на карантині: як столичні школи справляються із дистанційним навчанням [ Редактировать ]
Минув рівно місяць навчання в умовах карантину. Залежно від епідемічної ситуації у кожному регіоні, школи по-різному організували освітній процес. Хтось працює за класичною схемою, хтось дистанційно, а інші "тиждень через тиждень". Яким був перший місяць карантинного навчання - дізнавалася Катерина Сривкова.
Другокласник Нестор демонструє проект телепорту. Завдання - придумати винахід майбутнього. Діти кажуть: до школи ходять із задоволенням, бо скучили за друзями та розвагами на уроках. Злата особливо любить уроки музики.
Злата, учениця 2 класу спеціалізованої школи №327:
Я так завжди малюю, коли мені подобається. Наприклад, під таку музику - вона дуже ніжна, красива.
Тут навчаються лише початкові класи. За гарної погоди уроки проводять у так званому "зеленому класі" - за партами просто неба. Для кожного класу облаштували окрему ігрову зону. Прихід учнів до школи розвели у часі і відкрили усі входи до будівлі - їх чотири. Батькам можна - лише до дверей.
Наталія Стасюк, директорка спеціалізованої школи №327:
У нас в закладі освіти навчається 357 учнів. Лише 39 не відвідують школу. У нас є можливість впускати батьків через три зони. Ворота в нас є центральні, є з тильної сторони закладу і бічні. Ми зробили все можливе для того, щоб діти один з одним класи не зустрічалися.
Уроки теж адаптували. І не дарма, кажуть вчителі. За місяць у цій школі жодного підтвердженого випадку захворювання на Ковід.
Олександр Кощій, учитель фізичного виховання спеціалізованої школи №327:
Якщо раніше ми, використовуючи естафети, різні ігри ми дозволяли дітям більше контактувати. А зараз потрібно вигадувати щось інше. Вибираються ті ігри, які менш є контактними.
Данило, учень 2 класу спеціалізованої школи №327:
Я мою руки часто, дезинфіцирую їх. Я думаю, що так треба робити.
Нині по всій Україні дистанційно працюють менше п'яти відсотків шкіл. Чи переводити заклад на дистанційну форму навчання - вирішує директор.
Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти і науки України:
З урахуванням "червоних зон" та епідемічної ситуації в кожній окремій школі дистанційно працюють 649 шкіл. Скільки працівників у школі, хто контактні особи з тією людиною, яка захворіла. Тут враховується дуже багато сукупних факторів, за якими приймається рішення про перехід школи на дистанційну форму навчання.
У столиці працюють дистанційно близько 130 шкіл. За інформацією КМДА, на коронавірус захворіли майже три з половиною сотні учнів та двісті педагогів. Якщо Київ не потрапить до зони із червоним рівнем небезпеки, масово закривати школи наразі не планують.
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