В четверг, 1 октября, во всем мире празднуют Международный день одного из самых популярных напитков - кофе.

Podrobnosti.ua собрали 10 малоизвестных и необычных фактов о кофе, которые удивят даже самых заядлых кофеманов.

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Кофе - самый продаваемый продукт в мире после нефти

Кофейный напиток популярен в каждой стране - не зависимо от вероисповедания, климатических условий и юридических традиций.

До Х века кофе служил едой

Эфиопы смешивали кофейные зерна с животным жиром и скатывали в небольшие шарики. Такая пища не портилась в жарком климате и не нуждалась в дополнительном приготовлении перед едой при долгих кочевых переходах по пустыне.​

Раньше на турецкой свадьбе жених клялся, что всегда обеспечит свою жену кофе

В случае невыполнения мужем этого обещания, жена вполне могла потребовать развод.

Кофе является причиной разбойных нападений в Кении

В Кении экспортом кофейных зерен занимаются лицензированные предприятия. Однако кофейный бизнес в стране интересует также воров, поскольку стоимость килограмма сушенных зерен эквивалентна зарплате за целую неделю. Воровство часто сопровождается тяжелыми увечьями и убийством охранников. В отместку фермеры все чаще устраивают самосуд над пойманными преступниками.

Сильно обжаренный кофе содержит мало кофеина

Длительное воздействие высоких температур разрушает кофеин, которого и так в зернах не более 2% (а в робусте и арабике - еще меньше).​

​Кофеин помогает принять точку зрения, отличающуюся от вашей собственной

Кофеин может особым образом воздействовать на мозг: в частности, он помогает вам согласиться с утверждением, с которым раньше вы не были согласны, поскольку увеличивает способность мозга воспринимать логику чужих суждений.

Из кофе можно заваривать чай

Для этого используются не зерна, а листья кофейного дерева. Напиток отличается насыщенным вкусом без приторной горчинки, малым содержанием кофеина и большой концентрацией антиоксидантов.

Существует кофе для вдыхания

Ингалятор AeroShot впрыскивает дозу кофеина в дыхательные пути, откуда он сразу всасывается в кровь. Девайс разработан для людей, не представляющих свою жизнь без кофе, но не имеющих возможностей выпивать достаточное количество любимого напитка.

Кофе омолаживает

Среди содержащихся в зернах активных веществ почетное место занимают полифенолы и гидрокоричная кислота – нейтрализующие свободные радикалы мощные антиоксиданты. Они выводят токсины, препятствуют повреждению тканей, защищают от агрессивного ультрафиолета и замедляют старение.

Самым дорогим сортом кофе является таиландский Black Ivory (Черный бивень)

Напиток стоимостью около 1 100 евро за килограмм производят с помощью слонов. Поглощенные представителями отряда хоботных созревшие кофейные ягоды, проходя через пищеварительный тракт, подвергаются ферментации и выходят из организма слонов естественным путем. Затем плоды собирают, промывают, сушат и обрабатывают.

Ранее мы писали о том, сколько чашек кофе можно пить в день.