Эликсир молодости и причина развода: топ-10 необычных фактов о кофе [ Редактировать ]
В четверг, 1 октября, во всем мире празднуют Международный день одного из самых популярных напитков - кофе.
Podrobnosti.ua собрали 10 малоизвестных и необычных фактов о кофе, которые удивят даже самых заядлых кофеманов.
- Кофе - самый продаваемый продукт в мире после нефти
Кофейный напиток популярен в каждой стране - не зависимо от вероисповедания, климатических условий и юридических традиций.
- До Х века кофе служил едой
Эфиопы смешивали кофейные зерна с животным жиром и скатывали в небольшие шарики. Такая пища не портилась в жарком климате и не нуждалась в дополнительном приготовлении перед едой при долгих кочевых переходах по пустыне.
- Раньше на турецкой свадьбе жених клялся, что всегда обеспечит свою жену кофе
В случае невыполнения мужем этого обещания, жена вполне могла потребовать развод.
- Кофе является причиной разбойных нападений в Кении
В Кении экспортом кофейных зерен занимаются лицензированные предприятия. Однако кофейный бизнес в стране интересует также воров, поскольку стоимость килограмма сушенных зерен эквивалентна зарплате за целую неделю. Воровство часто сопровождается тяжелыми увечьями и убийством охранников. В отместку фермеры все чаще устраивают самосуд над пойманными преступниками.
- Сильно обжаренный кофе содержит мало кофеина
Длительное воздействие высоких температур разрушает кофеин, которого и так в зернах не более 2% (а в робусте и арабике - еще меньше).
- Кофеин помогает принять точку зрения, отличающуюся от вашей собственной
Кофеин может особым образом воздействовать на мозг: в частности, он помогает вам согласиться с утверждением, с которым раньше вы не были согласны, поскольку увеличивает способность мозга воспринимать логику чужих суждений.
- Из кофе можно заваривать чай
Для этого используются не зерна, а листья кофейного дерева. Напиток отличается насыщенным вкусом без приторной горчинки, малым содержанием кофеина и большой концентрацией антиоксидантов.
- Существует кофе для вдыхания
Ингалятор AeroShot впрыскивает дозу кофеина в дыхательные пути, откуда он сразу всасывается в кровь. Девайс разработан для людей, не представляющих свою жизнь без кофе, но не имеющих возможностей выпивать достаточное количество любимого напитка.
- Кофе омолаживает
Среди содержащихся в зернах активных веществ почетное место занимают полифенолы и гидрокоричная кислота – нейтрализующие свободные радикалы мощные антиоксиданты. Они выводят токсины, препятствуют повреждению тканей, защищают от агрессивного ультрафиолета и замедляют старение.
- Самым дорогим сортом кофе является таиландский Black Ivory (Черный бивень)
Напиток стоимостью около 1 100 евро за килограмм производят с помощью слонов. Поглощенные представителями отряда хоботных созревшие кофейные ягоды, проходя через пищеварительный тракт, подвергаются ферментации и выходят из организма слонов естественным путем. Затем плоды собирают, промывают, сушат и обрабатывают.
Ранее мы писали о том, сколько чашек кофе можно пить в день.
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