Сколько чашек кофе можно пить в день [ Редактировать ]
Специалисты университета Южной Австралии выяснили, сколько чашек кофе в день можно пить без риска для сердца.
Результаты научной работы опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.
В исследовании приняли участие более 347 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет.
Оказалось, что развитие заболеваний сердца и сосудов выше у тех людей, кто пьет более 6 чашек напитка в день. У них риск получить осложнения возрастает на 22%.
По словам ученых, в основном люди пьют одну-две чашки кофе в день.
Исследователи отметили, что умеренное употребление этого напитка влияет на организм положительно.
Ранее сообщалось, почему людям с заболеваниями печени нужно обязательно пить кофе.
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