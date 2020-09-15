Специалисты университета Южной Австралии выяснили, сколько чашек кофе в день можно пить без риска для сердца.

Результаты научной работы опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

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В исследовании приняли участие более 347 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет.

Оказалось, что развитие заболеваний сердца и сосудов выше у тех людей, кто пьет более 6 чашек напитка в день. У них риск получить осложнения возрастает на 22%.

По словам ученых, в основном люди пьют одну-две чашки кофе в день.

Исследователи отметили, что умеренное употребление этого напитка влияет на организм положительно.

Ранее сообщалось, почему людям с заболеваниями печени нужно обязательно пить кофе.