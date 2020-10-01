Сотрудникам Линкольнширского парка дикой природы (восточная Англия) пришлось убрать пять попугаев, поскольку те матерились на посетителей. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Они все ругались. Мы беспокоились о детях. Меня они (попугаи) называли жирным му**ком каждый раз, когда я проходил мимо", – заявил исполнительный директор парка Стив Николс.

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Африканские серые попугаи – Эрик, Джейд, Элси, Тайсон и Билли – были переданы в парк от пяти разных владельцев. В течение одной недели они вместе делили помещение для карантина.

"Они буквально за очень короткий промежуток времени научились ругаться друг на друга. F**k off – их любимое ругательство", – отметил Николс.

По словам директора, многим взрослым посетителям пришлось по душе такое умение птиц и они с удовольствием им отвечали также.

Но забота о молодых посетителях вынудила персонал временно убрать птиц из общественных мест парка. Теперь сотрудники надеются, что птицы забудут эти слова, если какое-то время будут жить по отдельности.

Африканские серые – одни из самых популярных видов попугаев. По данным Ассоциации производителей кормов для домашних животных, в 2019 году в Великобритании около 1,1 миллиона таких птиц содержались в качестве домашних животных.

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