У Луганській області в результаті масштабних пожеж загинуло вже шестеро людей. Про це повідомили в МВС. Відомо, що серед загиблих працівник водоканалу, лісник, а також дві жінки літнього віку. Ще 12 людей госпіталізували. Евакуювали майже тисячу мешканців. 250 будинків пошкоджено.

Найскладніша ситуація на ділянці від Станиці-луганської до Сєверодонецька, полум'я може перекинутись на десятки населених пунктів. У ДСНС повідомили, що загасили займання на підступах до хімічних підприємств Сєверодонецька. А в штабі ООС запевняють - масштабні пожежі спричинили обстріли з боку бойовиків

Пожежі на Луганщині спалахнули напередодні вдень. І що далі до вечора - їхня площа дедалі більшала. Зайнялися хати.

Вогонь одночасно накрив значну частину області. Влада почала евакуювати людей. Серйозно постраждали щонайменше п'ять селищ.

Катерина, місцева жителька:

Ужасно, все сгорело, все сгорело, дома сгорели. Все. До тла.

Тетяна, місцева жителька:

Він інвалид на коляске - его забрали первого. А куда его? И я получается потеряла мужа, но мне сказали не переживать, он в больнице, а где ему быть?

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної ВЦА:

146 пожеж одночасно було в 6 районах одночасно. Сватово, Новойдар, Северодонецька, Страобільск, Попасна, Станиця-Kуганська В нас є інформація що збоку непідконтрольної території під Попасною стріляли трасерами. Навмисно піджигалася трава. А ще сильний вітер - більше 30 метрів на секунду, він ломав дерева ті падали на дроти електричні - це було при нас.

Погорільців почали розміщувати у школах. Це один із таких прихистків у восьмій школі Сєвєродонецька. Поки ми тут працюємо - весь час прибувають постраждалі від пожежі.

Оксана, місцева жителька:

Нас по объездной везли везде горело, Сироты горело - там дома, и монастырь горел и огонь в город зашел уже, ну, вот нас сюда привезли, слава Богу.

На допомогу місцевим прийшли волонтери. Люди несуть необхідні речі, їжу, воду. Хтось надає психологічну та медичну допомогу.

Наталя Кравченко, завуч 8 школи Сєвєродонецька:

Розмістити людей, надати їм місце, воду, гарячий чай, туалет. Буде більше людей - будемо відкривати класи.

Діана, волонтерка:

Все приносять люди, принесли по-перше дуже багато одіял і подушок - це дуже виручило. По друге треба взуття і свічки.

Не минулося без людських жертв.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної ВЦА:

Одну жінку вивезли, вона не постраждала від пожежі, але в неї відірвався тромб. Один чоловік працював на водонасосній станції і в нього теж серце, і один лісник. Він приймав участь у гасінні пожежі.

Натепер вогонь пошкодив кілька десятків будинків. До гасіння залучили десятки одиниць рятувальної та військової техніки, із найближчих областей. Залучити авіацію вкотре заважає відсутність гарантій з боку бойовиків.