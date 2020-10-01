На Печерських пагорбах триває боротьба за гаражі [ Редактировать ]
Наша наступна історія про боротьбу за столичні гаражі, що на Печерських пагорбах. Члени кооперативу стверджують, що нове керівництво свідомо нищить їхнє майно, а територію в 12 гектарів взагалі хочуть продати під забудову. Марічка Мельник детальніше.
Це відео було зняте кілька місяців тому. Майже сотня власників гаражів не можуть потрапити на територію кооперативу. - Не пускають начебто за несплату комунальних послуг.
Історія ця почалася ще у вересні 18. Тоді, за словами активістів, група осіб захопила приміщення і змінила керівництво кооперативу. Нібито на загальних зборах, яких насправді не було. А на території кооперативу забудовник Віктор Анін вже встиг спорудити автомийку та технічно-житловий будинок.
Есть решение суда, где написано, что это незаконное строение, немає ніякого рішення суду. -За территорией кооператива там есть пристройка. - А там за територією. - Там да. - Говорили, что вы дали разрешение строить, председатель дал. - Я? Я не був председателем.
За словами активістів, рейдери нищать їхнє майно, а орендаторів, які вже тридцять років винаймають приміщення, залякують.
Юрій Марінець, орендатор:
Перед новым годом было отключение электричества случайно можно сделать на один день, а 20 дней это как? Я в акциях участвовал довольно активно некоторое время но потом понял что это самое слабое звено арендаторы.
Члени ГБК "Печерський" зібралися під прокуратурою Голосіївського району.
Віктор Мальований, член ГБК "Печерський":
Очень хотим узнать почему наше уголовное дела не продвигаются. Наши дела находятся у Бакаловой и немножко тормозятся наши справы и даже не немножко.
Євген Головков, адвокат членів ГБК "Печерський":
У жовтні 2020 року закінчуються строки досудового розслідування та ми вважаємо, що такі дії навмисно створюються працівниками прокуратури з метою щоб ця кримінальна справа ці кримінальні провадження дійсно було закрито.
То чому ж особи, які за рішенням судів визнані винними - досі не притягнуті до відповідальності? У прокуратурі на це запитання - відповідають так.
Надія Максимець, прессекретар прокуратури Києва:
Склад злочину ми вбачаємо в діях які фігурують в даному кримінальному провадженні. матеріали кримінального провадження будуть сьогодні вже повернуті до Голосіївського управління поліції.
І навіть попри те, що закон на їхньому боці, члени кооперативу побоюються, що землю в них можуть відібрати.
Віталій Аністратенко, член ГБК "Печерський":
Мета рейдерів це дотягнути до червня 22 року і після цього терміну вже закінчиться оренда землі і продливати її ніхто не буде і ці вся територія єдиному беніфіціару який по його словам зять його працює в генпрокуратурі на дуже великій посаді і він захопить всю цю землю.
Вже 24 жовтня власники гаражів проведуть легітимні збори усіх членів кооперативу. Обиратимуть нове керівництво. Якщо і це не допоможе, - обіцяють вдатися до більш радикальних заходів.
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