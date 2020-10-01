У Єревані і Баку заявляють про загибель ще чотирьох мирних жителів з обох боків унаслідок бойових дій у Нагірному Карабаху.

Командування невизнаної республіки повідомило про 104 загиблих солдата за чотири дні в Азербайджані готові воювати, поки Вірменія не виведе військ зі спірної території, Нікол Пашинян також вважає мирні перемови наразі неможливими.

До припинення вогню закликають країни Заходу, зокрема застерігають Туреччину від активної підтримки Азербайджану. Україна заявила що підтримує територіальну цілісність Азербайджану. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.