У Сенаті США пропонують посилити військові позиції у Європі - для стримування Російської Федерації. На думку конгресмена Адама Сміта, Москва стає дедалі агресивнішою у зовнішній політиці. Для захисту партнерів у ЄС Вашингтон перебазує винищувачі F-16 з Німеччини до Італії. Також передислокує війська і не закриватиме навчальний центр у Баварії.

Одночасно сенатори з комітету закордонних справ закликали президента Дональда Трампа запровадити санкції проти Кремля - через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Раніше держсекретар Майк Помпео припускав, що напад замовили високопоставлені чиновники у Москві.