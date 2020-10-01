Сенат США планує посилити військові позиції у Європі [ Редактировать ]
У Сенаті США пропонують посилити військові позиції у Європі - для стримування Російської Федерації. На думку конгресмена Адама Сміта, Москва стає дедалі агресивнішою у зовнішній політиці. Для захисту партнерів у ЄС Вашингтон перебазує винищувачі F-16 з Німеччини до Італії. Також передислокує війська і не закриватиме навчальний центр у Баварії.
Одночасно сенатори з комітету закордонних справ закликали президента Дональда Трампа запровадити санкції проти Кремля - через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Раніше держсекретар Майк Помпео припускав, що напад замовили високопоставлені чиновники у Москві.
по теме
США та Британія закликали Росію розслідувати отруєння Навального
Велика Британія та Сполучені Штати закликали Росію провести повне і прозоре розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального
У Сполучених Штатах назріває бунт військових
У Сполучених Штатах бунт військових. Одразу кілька ключових генералів погрожують президентові... відставкою
Генерали США погрожують Дональду Трампу відставкою
У військовому відомстві США, де, здавалося б, будь-який наказ із Білого дому мають виконати миттєво і без обговорення, і справді назріває справжній бунт
Дональд Трамп ухилявся від податків десять років - ЗМІ
Усе через те, що він повідомляв про втрати набагато більші, ніж заробіток. Очільник Білого дому звинувачення відкидає, укотре обіцяє оприлюднити декларації, утім за весь час президентства документів так і не показав
США готують санкції проти Росії через отруєння Навального
Група сенаторів розробила законопроєкт, щоби притягнути до відповідальності Путіна та його найближче оточення