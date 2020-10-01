Ученые обнаружили под шедевром Леонардо да Винчи таинственный рисунок.

Об этом сообщает Artnet News.

Под готовой картиной древесным углем был сделан набросок. Следы угля видны на лице, голове и руках Моны Лизы.

Отмечается, что таким образом художник намеревался создать портрет женщины вполоборота и смотрящей в сторону. Для исследования картины применили инфракрасный свет.

Фото: Pascal Cotte

Фото: Выявленный эскиз на картине

Ранее мы писали, что в Испании найдена пропавшая картина Жоана Миро. Ее обнаружили в лондонском аукционном доме.