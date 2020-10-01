Джоконда "выдала" невидимый секрет (фото) [ Редактировать ]
Ученые обнаружили под шедевром Леонардо да Винчи таинственный рисунок.
Об этом сообщает Artnet News.
Под готовой картиной древесным углем был сделан набросок. Следы угля видны на лице, голове и руках Моны Лизы.
Отмечается, что таким образом художник намеревался создать портрет женщины вполоборота и смотрящей в сторону. Для исследования картины применили инфракрасный свет.
Фото: Pascal Cotte
Фото: Выявленный эскиз на картине
Ранее мы писали, что в Испании найдена пропавшая картина Жоана Миро. Ее обнаружили в лондонском аукционном доме.
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