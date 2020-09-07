В Испании нашли пропавшую картину известного художника [ Редактировать ]
Полиция Испании обнаружила на лондонском аукционе пропавшую картину Жоана Миро.
Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.
Так, работа авторства каталонского художника из серии "Гауди" пропала в июле текущего года во время ее пересылки покупателю. Работу Миро приобрёл у испанского коллекционера житель Лондона.
Отмечается, что новый владелец так и не получил картину, о чем сообщил в транспортную полицию. Примерная стоимость полотна оценивается в 10 тысяч евро.
Фото: korrespondent.net
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