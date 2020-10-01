Известное семейство Кардашьян попали в скандал. Так, Кортни Кардашьян и ее мать Крис Дженнер оказались в его центре. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший охранник звезд Марк МакВильямс, который работал у них в 2017 году, обвинил Крис Дженнер в сексуальных домогательствах. По его словам, 64-летняя Крис неоднократно заставляла его вступать в интимный контакт и позволяла непристойное поведение.

Кортни Кардашьян обвинили в расовой и гендерной дискриминации. Она позволяла себе "повсеместное и жестокое издевательство, притеснения, унижения и другое унизительное обращение в адрес охранника".

В свою очередь, сами Кардашьян отрицают эту информацию.

Адвокат звезд предполагает, что мужчина "придумал это бессмысленное заявление". А когда семейство выиграет "легкомысленный" судебный процесс, то подадут ответный иск за злонамеренное судебное преследование.

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