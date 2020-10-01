Семейство Кардашьян оказалось в центре секс-скандала [ Редактировать ]
Известное семейство Кардашьян попали в скандал. Так, Кортни Кардашьян и ее мать Крис Дженнер оказались в его центре. Об этом сообщает Daily Mail.
Бывший охранник звезд Марк МакВильямс, который работал у них в 2017 году, обвинил Крис Дженнер в сексуальных домогательствах. По его словам, 64-летняя Крис неоднократно заставляла его вступать в интимный контакт и позволяла непристойное поведение.
Кортни Кардашьян обвинили в расовой и гендерной дискриминации. Она позволяла себе "повсеместное и жестокое издевательство, притеснения, унижения и другое унизительное обращение в адрес охранника".
В свою очередь, сами Кардашьян отрицают эту информацию.
Адвокат звезд предполагает, что мужчина "придумал это бессмысленное заявление". А когда семейство выиграет "легкомысленный" судебный процесс, то подадут ответный иск за злонамеренное судебное преследование.
Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян взбудоражила фанатов фото в нижнем белье.
Также сообщалось, что Анастасию Волочкову оштрафовали за нарушение карантина. А Могилевская удивила поклонников новым имиджем.
по теме
На Печерських пагорбах триває боротьба за гаражі
Члени кооперативу стверджують, що нове керівництво свідомо нищить їхнє майно, а територію в 12 гектарів взагалі хочуть продати під забудову
У США перші президентські теледебати перетворилися на обмін уїдливими закидами
Рекорд за кількістю образ. У Сполучених Штатах перші президентські теледебати перетворилися на обмін уїдливими закидами
"УВЛИУВТ на улице Пикадилли": Монатик и Лайма Вайкуле выпустили совместный клип (видео)
Танцевальный видеоклип уже доступен к просмотру на YouTube
Известную модель госпитализировали из-за сильного кровотечения во время беременности
Девушка вскоре станет мамой в третий раз
У Миколаєві виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатів від міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя"
Про це повідомив кандидат на посаду міського голови від цієї політсили Артем Ільюк