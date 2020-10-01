Евросоюз ввел санкции против России из-за Крымского моста [ Редактировать ]
В четверг, 1 октября, Евросоюз ввел санкции против России. Причиной стало строительство моста в Крым. Так, в список попали два гражданина России и четыре российские компании. Об этом сообщило информагентство ТАСС.
В список ЕС внесены компании "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция" по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога," Крымская первая страховая компания".
В санкционный список также включены руководивший строительством заместитель директора компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин и генеральный директор АО ТК "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.
Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию. Европейскому бизнесу также запрещено вести дела с внесенными в список компаниями.
Строительство моста и железнодорожных путей и соединение их с транспортной инфраструктурой полуострова позволили России консолидировать контроль над аннексированными Крымом, продолжив его изоляцию от Украины.
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