Насилие над женщинами: в ООН сделали заявление [ Редактировать ]
Треть женщин по всему миру подвергаются насилию в разных формах.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонию Гуттереш.
Ежегодно в мире убийства женщин сопоставимы с военными действиями.
Каждый год 12 миллионов девушек выходят замуж в возрасте младше 18 лет. В некоторых частях мира убийства женщин сопоставимы с военными действиями. Так, в 2017 году в среднем 137 женщин убивали члены их собственных семей каждый день.
Гуттереш отметил, что женщины имеют только 75% прав мужчин, а для достижения гендерного равенства может потребоваться не менее 150 лет.
Читайте также, Совет Безопасности принял резолюцию по борьбе с сексуальным насилием. Важный аспект документа - реабилитация подвергшихся насилию в ходе вооруженного конфликта.
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