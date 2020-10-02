Народный депутат от партии "Слуга народа" Людмила Марченко заявила о готовности Украины оказать поддержку Азербайджану в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом она заявила в эфире одного из укринских телеканалов.

Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем.

По словам парламентария, "Украина не пройдет мимо" при острой постановке вопроса. Политик отметила, что Киев уже оказывают Баку "помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле". Она уточнила, что последнее является "гуманитарной помощью". Марченко добавила, что идет рассмотрение вопроса "составления списка, что именно нужно".

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Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта. Баку заявляет о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. Ереван угрожает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику.

В регионе идут интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Обе стороны утверждают, что "противник несет потери и отступает". В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

Ранее сообщалось, что глава Нагорного Карабаха призвал готовиться к долгосрочной войне. По его мнению, война в регионе нацелена на Иран.