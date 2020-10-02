Врач президента США Дональда Трампа Шон Конли рассказал о самочувствии главы государства, который заразился коронавирусом.

Об этом сообщает AP.

По словам доктора, президент продолжит выполнять свои обязанности без сбоев.

"Президент и первая леди в настоящее время чувствуют себя хорошо и планируют оставаться дома в Белом доме во время своего выздоровления", - заявил он.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Также COVID-19 подтвердился у его жены Мелании. Они вместе ушли на сомоизоляцию.

Ранее сообщалось, что Трамп с Байденом "столкнулись" на первых дебатах.