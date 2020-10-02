Корпорация Apple официально закончила поддержку своего девайса iPod nano 7 поколения. Об этом сообщает пресс-служба Apple.

Плеер официально признали устаревшим девайсом. iPod nano седьмого поколения теперь не будет получать официальную поддержку Apple.

Отмечается, что авторизированные сервисные центры будут обслуживать владельцев IPod по мере появления запчастей. Девайс был выпущен в 2015 году и по истечении 5 лет Apple перестают поддерживать и обновлять его.

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