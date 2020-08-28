Корпорация Apple заблокировала в котором указывается, что 30% из покупок идут App Store.

Об этом сообщает пресс-служба Apple.

Так, в Facebook заявили, что просили Apple полностью отменить комиссию: тогда вся прибыль поступала бы организаторам мероприятий.

К сожалению, Apple отклонила наше сообщение о прозрачности относительно 30-процентного налога, но мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать эту информацию доступной внутри нашего приложения.

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