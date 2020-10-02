Выходные в Киеве: куда пойти 3-4 октября (афиша) [ Редактировать ]
Вот и приближаются очередные выходные. Самое время продумать, чем вы будете заниматься в эти два дня, чтобы превратить их в незабываемый отдых. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 3-4 октября.
Каннский фестиваль короткометражных фильмов
Для зрителей собрали семь лучших короткометражек, которые были показаны на Международном Каннском кинофестивале. Эти картины режиссеров из Японии, Израиля, Венгрии, Албании и Франции были признаны кинокритиками, теперь их покажут и в Киеве.
- Когда: 3-4 октября
- Где: кинотеатр "Жовтень", улица Константиновакая, 26
- Сколько стоит: 75-115 гривен. Все подробности можно узнать по ссылке
"Кричати! Кликати! Горіти!" Украинская кинореклама 1920-30-х
Это выставка уникальных плакатов украинской кинорекламы. Организаторы собрали более 100 редкостных киноплакатов, а также либрето, буклеты, листовки, рекламные листы в газетах и журналах 20-30-х годов и оригинальные фрагменты фильмов тех времен.
- Когда: 3-4 октября, с 12:00 до 19:00
- Где: Довженко-Центр, улица Васильковакая, 1
- Сколько стоит: 80 гривен. Для льготников действуют скидки. Подробности о мероприятии можно узнать здесь
Творческий уик-энд. Кинопоказы
На выходных состоится кинопоказ фильмов о жизни и судьбе настоящих гениев художественного искусства - легендарных Моне и Ван Гога. Картины расскажут о творческом почерке и становлении великих художников, а также позволят взглянуть на их творчество под другим углом.
- Когда: 3-4 октября, с 19:30
- Где: Баттерфляй DeLuxe, улица Антоновича, 20
- Сколько стоит: от 150 гривен. Подробности о кинопоказах можно узнать здесь
Конопляная ярмарка 2020
На ярмарке 60 компаний представят товары, выступят лекторы и представители медицины. Гостей ожидает фуд-корт, а по завершению ярмарки состоится праздничное афтепати. Организаторы обещают, что в этом году ярмарка будет масштабнее предыдущей.
- Когда: 3-4 октября, с 11:00 до 20:00
- Где: ВДНГ, павильон №3, проспект Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: от 125 гривен. Все подробности о мероприятии можно узнать здесь
Органное шоу Interstellar
Киевский Планетарий приглашает на уникальное органное шоу из самой Франции. Под куполом планетария прозвучат 7 400 труб органа, аккомпанемент которого был записан благодаря современным технологиям в стенах Нотр-Дама. Помимо мощного звучания произведений Баха, Брамса и других классиков, гостям продемонстрируют видео-проекции на космическую тематику.
- Когда: 3 октября, в 19:30
- Где: Киевский Планетарий, улица Большая Васильковская 57/3
- Сколько стоит: от 550 до 800 гривен. Более подробно о мероприятии можно узнать по ссылке
Симфонический концерт
Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины исполнит произведения украинских композиторов. Причем некоторые из них - абсолютно новые, 2020 года. Мероприятие состоится в рамках фестиваля Kyiv Music Fest.
- Когда: 3 октября, 20:00 до 22:00
- Где: Kyiv Music Fest, улица Владимирский спуск, 2
- Вход свободный. Все подробности о концерте можно узнать по ссылке
City Ride #55
Это масштабное спортивное мероприятие для любителей езды на велосипеде. Маршрут длинной в 70 километров охватывает пригород Киева, а также парки "Кована скарбниця" и "Украинское село", которые можно будет посетить, отдохнуть и сделать несколько фото. На маршруте предусмотрены три пит-стопа, а финиширует заезд на Академгородке.
- Когда: 4 октября, с 09:30 до 17:00
- Где: АС "Дачная", проспект Победы, 142
- Участие в заезде бесплатно. Остальные подробности по ссылке
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