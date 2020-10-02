Шостий день не вщухають бойові дії в Нагірному Карабаху

Шостий день не вщухають бойові дії в Нагірному Карабаху. Сторони продовжують звинувачувати один одного в обстрілах. За даними Азербайджану, внаслідок артилерійського вогню загинули 19 азербайджанців, понад півсотні дістали поранення.

Пошкоджено майже дві сотні житлових будинків, знищено худобу та автомобілі мирних жителів. З вірменського боку повідомили про загибель 54 військовослужбовців Армії оборони Нагірного Карабаху.

У МЗС Вірменії заявили про готовність до переговорів з Азербайджаном про припинення вогню в регіоні.