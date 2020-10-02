Від початку пандемії у світі заразилися вже більш як 34 мільйони 480 тисяч людей. Як і раніше, лідером з кількості хворих у світі залишаються Сполученні Штати. Там зафіксовано майже сім з половиною мільйонів випадків зараження. На другому та третьому місцях Індія та Бразилія. В нашому регіоні сумнівна першість у Росії - там понад мільйон заражених. Останні новини з коронавірусного фронту - у нашому огляді.

Дональд Трамп із дружиною заразилися коронавірусом. Про це президент США повідомив у "Твіттер". Позитивний тест з'явився за кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що старша помічниця Хоуп Хікс захворіла на COVID - перед цим вона супроводжувала американського президента в кількох поїздках цього тижня, зокрема й була присутня на телевізійних дебатах.

Цей діагноз став неабияким ударом для Трампа, який до останнього відмовлявся носити маску та переконував американців, що найгірше з пандемії вже позаду - попри те, що кількість випадків інфікування в країні продовжує невпинно зростати. До президентських виборів у США залишився місяць.

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Від початку епідемії COVID-19 підхопили майже 20 тисяч співробітників американської компанії "Амазон". Раніше на компанію нарікали профспілки та самі працівники - за створення ризику для здоров'я співробітників. Найбільший у світі інтернет-магазин працював протягом усієї пандемії, аби задовольнити сплеск попиту у покупців, які застрягли вдома на карантині.

В компанії виправдовуються: видали співробітникам понад 100 мільйонів захисних масок та ввели перевірку температури на своїх об'єктах по всьому світу. Також було запроваджено заходи соціального дистанціювання та додаткове прибирання. А кількість хворих сягнула лише менше півтора відсотка від загальної кількості усіх працівників.

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У Чехії новий рекорд заражень - за добу захворіли майже три з половиною тисячі осіб. Через стрімкі темпи захворюваності країна вже вдруге запроваджує надзвичайний стан. З понеділка школи та виші переводять на дистанційне навчання. Знову діятимуть соціальні обмеження.

В ресторанах та кав'ярнях за одним столиком не більше шести осіб. На весіллях лише до трьох десяткіх гостей. Від початку епідемії у Чехії інфікувалися понад 74 тисячі людей. Більш як 600 - не змогли подолати недугу.

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Найбільшими розповсюджувачами коронавірусу є підлітки. Це засвідчують результати дослідження індійських науковців. В експериментах взяли участь понад три мільйони жителів штатів Таміл Наду та Андра Прадеш, на півдні Індії.

На думку науковців, тінейджери менше схильні дотримуватися базових правил безпеки під час карантину - не надто зважають на захисні маски, соціальну дистанцію чи гігієну рук. Водночас дослідження показало, що дотримання карантину, зокрема перебування на ізоляції, допомагає обмежити поширення епідемії.

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Коронавірус здатний мутувати в десять різних форм, аби легше дістатися до люського організму - це з'ясували науковці британського Інституту Френсіса Кріка.

Серед іншого, вірус здатен відозмінювати свої шипи, зокрема робити їх чіпкішими. Через це - краще зчіплюється з білком на поверхні людської клітини, та проникає всередину організму.

Завадити цьому можна, якщо регулярно мити руки з милом - стверджують науковці, адже мийний засіб, завдяки гібридній будові молекул, руйнує оболонку вірусу і той вже не може завдати шкоди організму людини.