Французский инвестиционный банк Natixis опубликовал результаты исследования, которое выявило лучшие страны мира для жизни пенсионеров. Исследование "Глобальный индекс пенсионного обеспечения" опубликовано на сайте банка.

Специалисты выводили общий вывод пенсионного обеспечения исходя из четырех главных позиций:

1. Здоровье:

ожидаемая продолжительность жизни;

расходы на здравоохранение на душу населения;

страховые расходы на медицину.

2. Финансы на пенсии:

льготные ссуды банков;

инфляция;

процентные ставки;

налоговое давление;

госдолг.

3. Материальное благополучие:

равенство доходов;

доход на душу населения;

безработица.

4. Качество жизни:

удовлетворение жизнью;

качество воздуха;

вода и санитария;

биоразнообразие и среда обитания;

факторы окружающей среды.

Как оказалось, лучше всего стареть в Исландии. В пятерку лидеров вошли Швейцария, Норвегия, Ирландия и Нидерланды. США оказались на 16 месте, Россия - на 38-м. Украина в рейтинг не попала, что не удивительно, ведь президент Зеленский недавно посоветовал пенсионерам "не ждать европейских пенсий".

В самом низу рейтинга стран с лучшей пенсией оказались Колумбия, Греция, Турция, Бразилия и Индия (44-я).

Аналитики предупреждают, что в 2020 году благополучная старость людей во всем мире оказалось под угрозой из-за пандемии COVID-19, которая спровоцировала экономический кризис.

Вторая волна COVID-19 приведет к еще большему росту безработицы в 4-м квартале 2020-го, а значит сократятся и поступления в пенсионные фонды. Некоторые люди, которые лишились работы, уже начали тратить свои пенсионные сбережения. Еще один риск - низкие банковские ставки. Это означает, что люди быстрее потратят свои накопления.

Напомним, что 16 сентября украинский Кабмин принял постановление, предусматривающее введение с 1 июля 2021 года доплат (+400 грн в месяц) для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет.

Как сообщалось ранее, ОАЭ вводят долгосрочные пенсионные визы для богатых иностранцев.