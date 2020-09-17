В четверг, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита во Львовскую область заявил, что украинцам не стоит ожидать европейских пенсий.

Его попросили прокомментировать заложенные в бюджет на следующий год параметры социальных выплат.

Социалка. Поставлена задача повышения зарплат ученым и учителям, медикам и, на сколько это можно, пенсионерам.

В частности, он напомнил, что с 2021 года начинаются доплаты пенсионерам старше 75 лет.

Стоит ли ожидать, что она сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Но со следующего бюджетного года она будет увеличена и все-равно, в любом случае, за несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки.

Ранее сообщалось, что украинцам будут платить компенсации за задержку пенсий и зарплат.