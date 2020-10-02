46-летний Фил Кокс вместе со своим 11-летним сыном Ромео отправились пешком из Италии в Великобританию, чтобы навестить бабушку на карантине.

За два месяца они преодолели почти 3 тысячи километров, сообщает Metro.

Перед началом путешествия они договорились не пользоваться бензином, а потому шли пешком, брали напрокат велосипеды, ослов и плыли на лодке.

20 июля они стартовали из Палермо, а 20 сентября прибыли в Лондон. Они прошли через Италию, Швейцарию, Францию и Великобританию. Сейчас путешественники сидят на карантине, прежде чем получат разрешение прийти к бабушке.

"Несколько раз мы потерялись. Мы засыпали под осиным гнездом (плохая идея), у нас отпадали ноги, но мы и не думали сдаваться. Чем ближе мы были к нашей цели, тем чаще я думал, как хочу увидеть бабушку, которая провела весь карантин в одиночестве", - рассказывает Ромео.

Отец также остался доволен путешествием. "Это очень классно - помочь детскому воображению и устроить крутое путешествие. Это невероятный момент, который я разделил со своим сыном, и мы никогда этого не забудем. У нас были разные приключения - мы договорились не рассказывать некоторые вещи маме", - сказал он.

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