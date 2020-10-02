Підкуп виборців: Олексій Кучеренко розповів про відповідальність за порушення [ Редактировать ]
У п'ятницю, 2 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" кандидат на посаду міського голови Киева від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко розповів про порушення під час голосувань на місцевих виборах, а також про відповідальність за їх скоєння.
Стосовно підкупу, явного і неприкритого: дійсно, якби зараз поліція створила прецеденти і показала всій країні, що за це не просто затримують і відберуть гроші, а засудять і дадуть строк.
Також парламентарій додав, що депутати мають зробити прецеденти відповідальності явними, щоб за правопорушення на виборах з'явилась відповідальність.
Я закликаю усіх колег зробити ці прецеденти явними, щоб відповіли зараз до виборів, бо скупка голосів - традиційна для України.
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