У п'ятницю, 2 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат та співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов розказав про основні аспекти реформи децентралізації.

Реформа була в тому, що більшість грошей спрямували вниз - до сіл, селищ, районів, маленьких містечок. Раніше гроші з обладміністрацій спрямовувались по кишенях, і до людей нічого не доходило. Коли гроші знизу знаходяться - в селищі, селі, районі, і їх там хтось хоче вкрасти, - то це видно.

Також політик додав, що Рахункова палата звітувала про витрату коштів, де немає закупленого медичного обладнання, а тестування - на низькому рівні.

Рахункова палата представила вчора звіт, у якому - нуль куплених апаратів ШВЛ і купленого обладнання для приймалень. Тестування взагалі майже на нулі в нас. Це - найгірші показники.

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